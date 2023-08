Manchester City | ufficiale l’arrivo di Doku dal Rennes

(Di giovedì 24 agosto 2023) Colpo di mercato deldi Pep Guardiola. Nelle giornate finali di calciomercato, il club Campione d’Europa in carica ha ufficializzatoin Premier League di Jeremy. L’esterno belga arriva dalche ha incassato dalla sua cessione 55 milioni di euro. Questo il comunicato del: “Ilè lieto di confermare la firma di Jeremydallo Stade Rennais con un contratto quinquennale. Il 21enne esterno belga diventa il nostro terzo acquisto nella finestra di mercato estiva, seguendo le orme della coppia croata Kovacic- Gvardiol, arrivati ??al club all’inizio di quest’estate. A suo agio su entrambe le fasce,è emerso come una delle giovani ali più entusiasmanti e ...

Commenta per primo Jeremy Doku è un nuovo giocatore del: il club inglese ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno offensivo belga dal Rennes , in un affare da oltre 60 milioni di euro complessivi . Doku, terzo colpo dell'estate dopo Mateo ...L'Al - Nassr ha infatti preso Aymeric Laporte: il difensore spagnolo, classe 1994, lascia ila titolo definitivo e andrà nella squadra di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Al club ...Alica Schmidt, specialista dei 400 metri, dice sì ad una possibile sfida contro il fuoriclasse norvegese del. 'Non lo so, forse sì - ha esordito su domanda di un giornalista - . Penso ...

TMW - Fiorentina, Murillo sempre nel mirino. Servono 20 milioni, e occhio a PSG e Manchester City TUTTO mercato WEB

Terzo rinforzo estivo per il Manchester City dopo gli arrivi di Mateo Kovacic e Josko Gvardiol. Il club inglese ha ufficializzato l'acquisto dal Rennes ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.