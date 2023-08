Manchester City | ufficiale la cessione di Laporte all’Al Nassr | il comunicato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Attraverso i propri canali, ilha ufficializzato ladi Aymeric. Il difensore lascia l’Inghilterra a titolo definitivo e si accasa in Arabia Saudita, dove condividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. “Si concludono cinque anni e mezzo di grande successo al, in cui il difensore ha vinto 13 importanti riconoscimenti. Tutti aldesiderano ringraziare Aymeric per il suo contributo ale gli augurano buona fortuna in questo nuovo capitolo della sua carriera“, si legge nel. SportFace.

... "Ma non ho paura dell'Arabia ma le organizzazioni internazionali devono valutare bene quel che sta accadendo" Madrid (Spagna) 09/05/2023 - Champions League / Real Madrid -/ foto ...Un'indagine che ha fatto saltare il suo trasferimento alche sembrava cosa fatta. In queste ore la notizia in Inghilterra è una di quelle più lette, e più passano i giorni e più ...Ricordiamo che il Napoli campione d'Italia figura in prima fascia insieme a tutte le vincitrici dei principali campionati europei, più il Siviglia che ha trionfato in Europa League (, ...

TMW - Fiorentina, Murillo sempre nel mirino. Servono 20 milioni, e occhio a PSG e Manchester City TUTTO mercato WEB

MANCHESTER CITY BERNARDO SILVA - Il Manchester City ha ufficializzato la firma del prolungamento del contratto ...La scelta del giovane spagnolo, che sembrava a un passo dal Napoli dopo il corteggiamento di City e altri top club, sta facendo molto discutere in patria ...