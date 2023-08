Maltempo | Schlein | ' dopo passerelle ancora no risorse per alluvione'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Sono passati mesi e non è possibile che famiglie e imprese continuino ad aspettare senza sapere quando arriveranno le. Siamo al fianco dei sindaci che rischiano di non chiudere i bilanci. Per questo facciamo la festa dell'Unità nazionale a Ravenna. Siamo vicini alle persone colpite e che aspettanorisposte dal governo Melonilee le interviste". Così Ellyalla festa dell'Unità a Bologna.

... quando nella progettazione di un posto di primo piano per Bonaccini nella gestione dell'alluvione abbiamo rinvenuto da parte di un'area del Pd che fa riferimento a Ellya un cannoneggiamento ...Il segretario del Pdnon ha argomenti e continua a parlare senza cognizione di causa, gli altri sembrano solo leoni feriti nell'orgoglio che usano i cittadini solo per fare polemiche ...Così Ellyalla festa dell'Unità di Reggio Emilia. 'Hanno fatto passerelle, hanno fatto tante interviste ma in effetti le risorse arrivate sul territorio sono quelle della Protezione civile e ...

**Maltempo: Schlein, 'comuni alluvione rischiano dissesto, governo si sbrighi'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Sono passati mesi e non è possibile che famiglie e imprese continuino ad aspettare senza sapere quando arriveranno le risorse. Siamo al fianco dei sindaci che rischiano di ...Rimini, 24 ago. (askanews) - "I primi a non volere Bonaccini in un ruolo di primo piano" nella gestione della ricostruzione dopo l'alluvione ...