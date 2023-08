Maltempo | Bignami | primi a non volere Bonaccini commissario nel Pd

(Di giovedì 24 agosto 2023) "Ia nonin un ruolo di primo piano" nella gestione della ricostruzione dopo l'alluvione in Romagna sono "i suoi compagni di partito. Non mi permetto di dire il motivo perché ...

Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo, al Meeting di Rimini. "All'inizio della vicenda - ha spiegato - c'era stata una sinergia proiettata sull'interesse nei confronti ...... come ho già avuto modo di dire più volte, è il risultato di una tempesta perfetta di cui, ... Galeazzo, diffuse ieri da una emittente televisiva. 'Ricordo al viceministro che subito ...Roma, 19 ago. " "Le accusenon le fa solo a Elly Schlein, le fa anche a me, e io voglio tenermi fuori da queste polemiche specialmente perchéne tira fuori una nuova ogni giorno. Elly ha lavorato benissimo con me altrimenti non sarebbe arrivata dov'è, in Parlamento prima e a diventare segretaria dopo. Elly è una persona capace". ...

Maltempo, Bignami: primi a non volere Bonaccini commissario nel ... Il Sole 24 ORE

Rimini, 24 ago. (askanews) - "I primi a non volere Bonaccini in un ruolo di primo piano" nella gestione della ricostruzione dopo l'alluvione ...“La flessione del turismo in Emilia-Romagna, come ho già avuto modo di dire più volte, è il risultato di una tempesta perfetta di cui maltempo, alluvione, benzina alle stelle, inflazione galoppante, t ...