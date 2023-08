Mahmood | parla il papà e si difende | “Mi fa stare male sentire da lui che l’ho abbandonato | non è vero Io gli voglio bene ma se la pensa così | cambi cognome”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Tutti i genitori desiderano che i propri figli siano migliori di loro, che li superino. Io sono felice per mio figlio e per il suo successo. Però mi fa starda lui che. Il messaggio che passa è quello di un padre che un giorno è sparito nel nulla, lasciandolo solo quando era un bambino e uscendo dalla sua vita. Invece sono stato presente anche dopo la separazione con la mamma“,Ahmed Mahmoud. Ildi, cantante di successo che ha conquistato Sanremo nel 2018 e nel 2022, racconta al giornale “Qn” la sua versione dei fatti sui rapporti con il figlio, assicurando di non averlo mai. In diverse interviste l’artista aveva raccontato di unandato via quando lui aveva solo cinque ...