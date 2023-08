Mahmood | la verità del padre | “Non l’ho mai abbandonato | ho sofferto”

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tutte ricordiamo la Soldi di, canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 2019, con quel ritornello che rimbomba nella testa e che racconta la storia di unche non ha mai avuto un occhio di riguardo per il proprio figlio. Unche pensava solo ai soldi, appunto, e che lo haquando aveva appena 5 anni, privandolo della presenza di una figura tanto importante. Proprio quel, che finora non aveva mai detto la sua, ha deciso di rompere il silenzio raccontando la un’altra versione dei fatti., lasull’abbandono delAhmed Mahmoud, il papà del cantante– il nome d’arte deriva proprio dal cognome paterno -, ha deciso di raccontare per la prima volta come sono andate realmente le ...