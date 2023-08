Mahmood | il papà confessa | Non l' ho abbandonato | ora cambi cognome

Leggi Anche, bagno notturno in mare nudo: lo scatto fa impazzire i fan Ahmed vive con la sua quarta ... 'Non l'ho mai abbandonato' Ildel cantante ammette le sue colpe ma sottolinea: 'Io ...è infatti tornato a parlare più volte del suo rapporto difficile con il, sia nelle sue canzoni (come l'emblematica "Gioventù Bruciata") che in tv (come a Verissimo da Silvia Toffanin) ..."Io sono felice per mio figlio e per il suo successo. Però mi fa star male sentire da lui che l'ho abbandonato". A dirlo è ildel cantautore, Ahmed Mahmoud, che - in una lunga intervista a Il Giorno - ha dato la sua versione sul rapporto con il figlio. "È vero che mi sono rifatto una vita, ma non ho mai ...

Il papà di Mahmood: "I suoi brani mi fanno male, io non l'ho mai abbandonato. Adesso cambi il cognome" QUOTIDIANO NAZIONALE