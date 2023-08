Mahmood | chi è il padre? La richiesta dell’uomo sul cognome «Non è vero che pensavo solo ai soldi»

Leggi su donnapop

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ahmed Mahmoud, ildel cantautore, ha recentemente concesso un’intervista per discutere apertamente del rapporto con suo figlio e fare chiarezza sulla questione dell’abbandono. La tematica del mancato legame con ilè un elemento frequente in diverse canzoni di Alessandro Mahmoud. Brani come “” o “Gioventù Bruciata”, che hanno contribuito a costruire il...