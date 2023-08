Madame | The Kolors ed Ermal Meta a Meraviglioso Modugno Show

(Di giovedì 24 agosto 2023) POLIGNANO A MARE (BA) – Domenica 3 settembre a Polignano a Mare andrà in scena la XII edizione di, la serata-evento dedicata all’opera del grande Domenicoche quest’anno, per la seconda volta dopo il grande successo della prima edizione, torna come programma televisivo dell’intrattenimento Rai1, venerdì 8 settembre, in seconda serata. La serata verrà trasmessa in tutto il Mondo su Rai Italia. Media Partner dell’evento Rai Radiotuttaitaliana che dedicherà degli speciali a tutta la serata. Ed ecco il cast di questa edizione che guarda quasi interamente alla nuova scena musicale italiana, agli interpreti per eccellenza dell’opera die alle nuovissime leve pugliesi e non. Per la prima volta la Direzione Artistica ha assegnato il Premioa ...

Tra gli artisti che si esibiranno, ci sono, prima donna a ricevere il Premio Modugno assegnatole proprio quest'anno dalla Direzione artistica, iKolors a cui è stata riservata la menzione ...Per la prima volta, la direzione artistica ha assegnato il Premio Modugno 2023 , a, un'... per eccellenza, a decretare la menzione speciale canzone italiana, nel mondo, aiKolors per '...Per la prima volta, la direzione artistica ha assegnato il Premio Modugno 2023 , a, un'... per eccellenza, a decretare la menzione speciale canzone italiana, nel mondo, aiKolors per "...

MERAVIGLIOSO MODUGNO SHOW 2023 “FELICE DI STARE ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Noi riteniamo che si debba dare vita ad un centro riformista, aperto al contributo di molti. A chi dice che siamo velleitari, rispondo che Blair, Obama, Clinton sono stati ...As eurozone businesses face sharp declines in outputs and new orders, experts believe the European Central Bank (ECB) faces a complex challenge as it decides whether to continue its cycle of interest ...