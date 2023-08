Macerata | allevatori senza acqua dopo il terremoto del 2016 | “Le falde si sono prosciugate I comuni? Ci hanno abbandonato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Il Comune di Ussita ci ha totalmente, dicendo che non è compito loro portarci l’. Stiamo portando 250 quintali d’al giorno per il fabbisogno dei nostri animali e a oggi non è cambiato ancora niente.” A raccontarlo è Giovanni Paris, allevatore di Ussita che, per colpa dello spostamento delleacquifere causato dalnel Centro Italia del, si è ritrovato a dover affrontare il problema della carenza idrica in totale autonomia per soddisfare le necessità del suo bestiame.il sisma infatti l’unica soluzione è quella di trasportarsi le scorte idriche attraverso delle autobotti a proprie spese. “Abbiamo 150 bovini e 150 pecore e facciamo attorno ai quattro viaggi al giorno con il nostro camion per caricare ...