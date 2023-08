L' unità da trovare e la battaglia d' autunno delle opposizioni

Leggi su agi

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - Difesa dei redditi da lavoro, sanità pubblica e crescita economica: sono questi i tre fronti su cui le forze politiche di opposizione intendono marciare unite da settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, e soprattutto in vista della sessione di bilancio. Entro il 15 ottobre, l'esecutivo dovrà inviare a Bruxelles il Documento programmatico di Bilancio (la griglia con la sintesi degli interventi che saranno poi inseriti nella legge di bilancio). Infine, entro il 20 ottobre (anche se non è un termine perentorio, visto che in passato è stato spesso 'sforato') il governo deve licenziare in Cdm e poi trasmettere alle Camere il disegno di legge di Bilancio vero e proprio. Un passaggio che impensierisce non poco la maggioranza alle prese con risorse limitate. "Con la manovra non si potrà fare tutto", avverte il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. E il collega di ...