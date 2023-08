Luis Rubiales pronto a gettare la spugna dopo le polemiche per il bacio alla calciatrice | «Si dimetterà domani»

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’epilogo della vicenda di, il presidente della Federcalcio spagnola, è vicino.giorni di intense, scatenate dalnon consensuale sulla bocca della giocatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale femminile, e fomentate dalle accuse di molestia da parte di un’assistente,avrebbe deciso di dimettersi. Lo farà, venerdì 25 agosto, secondo quanto riportano diversi media spagnoli. La scelta sarebbe stata il frutto di un lungo incontro con i suoi più stretti collaboratori. E di pressioni pubbliche e private che si intensificano ogni ora che passa. Soltanto poche ore fa, la Fifa aveva annunciato di aver avviato un procedimento nei suoi confronti per violazione delle norme su «fair play, lealtà e ...

... costretto alle dimissioniLo scandalo degli ultimi giorni in Spagna in occasione del Mondiale femminile di calcio ha portato alle dimissioni del presidente della federcalcio(...domani si dimetterà dalla presidenza della Federcalcio spagnola, travolto dallo scandalo in seguito al bacio in bocca alla campionessa del mondo, Jenni Hermoso, alla premiazione a Sydney.Secondo quanto riportato dal quitidiano 'El Pais' nella sua edizione online, il presidente della Federcalcio spagnolasi dimetterà venerdì 25 agosto. La decisione è stata presa nelle ultime ore, al termine di un confronto con il suo staff e sollecitato da diversi presidenti dei comitati locali, alla ...

Rubiales, la Fifa apre un procedimento dopo il bacio alla Hermoso Corriere dello Sport

costretto alle dimissioni Lo scandalo degli ultimi giorni in Spagna in occasione del Mondiale femminile di calcio ha portato alle dimissioni del presidente della federcalcio Luis Rubiales. Come ...Lui Rubiales al capolinea: il presidente spagnolo della Federcalcio si dimette dopo il bacio sulle labbra alla calciatrice Jenni Hermoso.