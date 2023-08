Luis Rubiales e il bacio senza consenso | lui si scusa ma la giocatrice chiede sanzioni

Il presidente della Federcalcioè criticato da giorni e ora ha detto la sua anche la calciatrice Jennifer ...Jenni Hermoso si è esposta riguardo lo spiacevole episodio che l'ha vista coinvolta per mano del presidente della Federcalcio iberica. Dopo le numerose denunce e la marea di critiche subentrate in seguito al bacio rubato ai danni della giocatrice spagnola, è arrivata anche la reazione dell'attaccante del Real Madrid . ......press office shows Spanish Prime Minister Pedro Sanchez receiving a signed Spanish football jersey and an official 2018 World Cup ball from Spanish Football Federation (RFEF) president(...

Spagna, la calciatrice Hermoso rompe il silenzio e chiede sanzioni per Rubiales Sky Tg24

Il presidente della Federcalcio Luis Rubiales è criticato da giorni e ora ha detto la sua anche la calciatrice Jennifer Hermoso La vicenda del bacio non consensuale dato dal presidente della ..."Tutti abbiamo visto comportamenti (Rubiales) che non sono stati corretti e poi ci sono le autorita' competenti per prendere decisioni. Possiamo ...