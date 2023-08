Lollobrigida | “Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il ministro: "Cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità" ”Da noideiperché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo comprano qualità”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco, intervenendo al meeting di Rimini. ”La qualità va spiegata, va raccontata a chi non ha avuto la capacità di conoscere o la possibilità di avere mamme e nonne che da bambino lo hanno educato a questo principio”, dice il ministro. ”Non possiamo avere una risposta che sia dare cibo a tutti, noi dobbiamo essere in grado di dare buon cibo a tutti, e questa è la sfida sulla quale l’Italia può essere protagonista”, aggiunge. ”Il nostro valore aggiunto non è dato, e non sarà dato mai, dalle quantità di produzione ma dalla ...