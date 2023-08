Lo squalo II | alle 23 55 su Rete 4 | ecco la trama del secondo capitolo della saga

"LoII",23.55 su Rete 4 il film del 1978 con Roy Scheider. Ecco la trama del secondo capitolo della saga. Ancora una volta la spiaggia di Amity Bay è minacciata da un gigantesco...Lo2 (Drammatico, Thriller) in ondaore 23.35 su Rete 4 , un film di Jeannot Szwarc, con Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo, Jeffrey Kramer, Mark Gruner, Ann ......fu il primo casco al mondo ad ottenere l'omologazione FIM (dedicata ai piloti professionisti e... in cui spiccano dettagli in carbonio a vista e il logo iconico di Shark con la pinna di...

Il primo video dell’accoppiamento dello squalo pigiama Focus

“Lo squalo II”, alle 23.55 su Rete 4 il film del 1978 con Roy Scheider. Ecco la trama del secondo capitolo della saga.Si apre con Carmen di Bizet, prima opera allestita da Franco Zeffirelli all’Arena di Verona, il ciclo “La Grande Opera all’Arena di Verona” che Rai Cultura ripropone da giovedì 8 settembre alle 21.15 ...