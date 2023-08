LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | terza serie sfortunata per Jessica Rossi

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7:53 Purtroppo la giornata non si è aperta nel migliore dei modi. I primi cinquanta piattelli sono stati rotti nella gara femminile, dove però, fino a questo momento autrice di un percorso netto, ha perso molto terreno, rompendo soltanto 19 piattelli su venticinque. L’azzurra adesso è nel gruppo del quarto posto a quota 94/100. Un vero peccato. 7:50 Buongiorno Amici di OA Sport! E’ in fase di svolgimento in quel di Baku la seconda parte delle qualificazioni dedicate alla specialità del trap. Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti nelladeidi. Sarà una giornata a dir poco cruciale per la spedizione azzurra, in quanto si ...

Per la seconda giornata della Solidarity Cup a Shenzen in Cina, dopo la vittoria contro il Brasile di domenica 20 agosto, la Nazionale Azzurra torna in campo lunedì per l'ultima ...