LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellielo esce di scena! L’azzurro ottiene la sesta piazza

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:40 Rimangono dunque in corsa Cernogoraz, Almudhag, Hinton, Kovacocy e Mein. 16:27 Peccato, quei due errori di seguito si sono rivelati fatali. Giovannidi scena ottenendo laposizione con 18/25. Una gara subito un po’ contratta per Johhny, al quale va detto solo grazie! Oggi, dopotutto, ha centrato la qualificazione olimpica. Una vera e propria magia! 16:24 Due imprecisioni che potrebbero rivelarsi a dir poco cruciali per il nostro Johnny, in questo momento a quota 16 quando mancano ancora due colpi. 16:23 Attenzione perché adessoè a rischio eliminazione.commette due errori ad apertura di serie, potrebbe salutare la gara per primo… 16:21 Quinta posizione provvisoria dunque per ...