LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli ci riprova anche nelle ultime finali di specialità

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladelledidella seconda giornata deidioggi giornata dedicata alle individualiste, dopo le prime duedi ieri, oggi toccherà a quelle al nastro e alle clavette, in attesa della prova alla-around e del debutto delle squadre. Subito gioie nella prima giornata con, la Formica Atomica si è già messa al collo due medaglie medaglie d’argentoduedi ieri alla palla e al cerchio, ormai siamo di fronte ad un fenomeno ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia delle medaglie OA Sport

Oggi giovedì 24 agosto incominciano i Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) prosegue la rassegna iridata e in pedana scenderanno le individualiste, impegnate nella seconda e ultima ...A Valencia l'azzurra chiude seconda: oro alla tedesca Varfolomeev. La 19enne da Chiaravalle disputerà anche la finale nella palla ...