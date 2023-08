LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sara Fantini e Ayomide Folorunso vogliono stupire!

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DEIDIDI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI18.47: Manca Mattia Furlani alla finale del lungo maschile. Il giovane azzurro ha deluso, e non poco, in qualificazione. Il favorito è ancora lui, il greco campione olimpico Miltiádis Tentóglou, battuto a Eugene all’ultimo respiro dal cinese Wang Jianan, che sarà della partita anche oggi. Ieri ha impressionato con un balzo da 8.54 il giamaicano Pinnock che, dovesse ripetersi in gara, sarebbe difficilmente avvicinabile dai rivali, tra cui il compagno di squadra McLeod. Gli Usa si aggrappano a Marquis Dendy, Cuba punta sul giovanissimo Parada. Da tenere d’occhio anche lo svizzero Ehammer e l’indiano Aldrin che vanta una misura ...

Sesta giornata di gare ai Mondiali di Budapest. Attesa per le finali di Sara Fantini (martello) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). In pista anche Barontini e Tecuceanu negli 800 e Kaddari nei 200.

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi campione del mondo! Fuoriclasse leggendario, ha vinto tutto! OA Sport

Le gare di oggi 23 agosto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 saranno trasmesse in diretta in chiaro da RaiSport dalle 9.55 alle 13.30. Su Rai 2 diretta in chiaro dalle 18.55 alle 20.30.