LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Quinion in fuga | Massimo Stano nel gruppo che insegue

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DEIDIDI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI8.11: Altra accelerazione diche al km 17 ha un vantaggio di 20? sul gruppetto di 14 che potrebbe essere ripreso da Bonfim e Cowley che si sono riportati a 6? 8.10: Colombi 23ma e Curiazzi 24ma a 3? circa dalla testa al km 15. Passaggio a 1h09’41” delle migliori 8.07: Al km 16mantiene 13? di vantaggio sul gruppetto che è composto da 14 elementi 8.03: Al km 15 passaggio a 1h02’21” per, Pintado è rientrato nel gruppetto di testa 8.02: Il franceseha provato un’azione estemporanea, a 12? il gruppetto di testa guidato da Dunfee. ...

La sesta giornata dei Mondiali di Budapest si apre con la 35 km di marcia: in gara Massimo Stano che prova a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, il bronzo europeo Matteo Giupponi, Andrea ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della sesta giornata dei Mondiali di Budapest 2023 - La presentazione della sesta giornata di Budapest 2023 - Le speranze di ...