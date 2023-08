LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Massimo Stano nel gruppo di testa della 35 km

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DEIDIDI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI7.21. Al km 5 passaggio in 20’39” nella gara maschile.è secondo alle spalle di Lopez 7.18: Tra gli uomini al km 4 si aggiungono al gruppetto diOrtiz, Junghannss e Quinion. Orsoni a 32?, Agrusti a 39?, Giupponi a 1’02” 7.13: Si forma un gruppetto anche in campo femminile con otto atlete al comando: Perez, Zdzieblo, Qieyang, Ntrisimpioti, Garcia, Lyra, Sonoda, Sydorchuk. Al km 3 Curiazzi e Colombi sono a 22? 7.10: Sotto l’azione disi sta formando un gruppetto dinella gara maschile composto da 13 atleti:, He, ...

... GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...... 6a giornata Sessione serale 20:30 - Tg2 21:00 -Leggera Mondiali Budapest 2023: 6a ...40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 - SOTTO IL SOLE DI RICCIONE - 1 PARTE Italia 1 18:21 - STUDIO APERTO18:...Ancora grande spettacolo nella quinta giornata dei Mondiali di. Niente medaglia per Elisa Molinarolo, nona nella finale di salto con l'asta femminile a 4.50. Azzurri comunque protagonisti: Sara Fantini in finale nel lancio del martello, Battocletti in ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia frastornata, fuori Tortu, Desalu e Furlani. Stecchi, Kaddari e Coiro uniche luci OA Sport

La sesta giornata dei Mondiali di Budapest si apre con la 35 km di marcia: in gara Massimo Stano che prova a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, il bronzo europeo Matteo Giupponi, Andrea ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della sesta giornata dei Mondiali di Budapest 2023 - La presentazione della sesta giornata di Budapest 2023 - Le speranze di ...