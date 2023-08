LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Fantini cerca il lancio da podio! Attesa per Folorunso Out con il personale gli ottocentisti

(Di giovedì 24 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DEIDIDI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI21.18: Inizia la penultima rotazione di lanci nel martello 21.15:da 71.79 di Sara. Il podio non è lontano per l’azzurra che al momento è quinta. Mancano due rotazioni 21.11:per Barontini con 1’44?34 ma il quinto posto non serve per la finale. Ha fatto una bella accelerazione nel penultimo rettilineo ma gli è mancato qualcosa nel finale. Vince Wanyionyi con 1’43?83, secondo Ben con 1’43?92. I ripescati sono Hoppel da questa serie e Pattison 21.11: PECCATO! PER UN SOFFIO BARONTINI E’ QUINTO ED E’ FUORI DALLA FINALE 21.10: Ai 400 davanti Burgin, ultimo ...

Sesta giornata di gare ai Mondiali di Budapest. Attesa per le finali di Sara Fantini (martello) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). In pista anche Barontini e Tecuceanu negli 800 e Kaddari nei 200. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedelle gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione.

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...La sesta giornata dei Mondiali di Budapest si apre con la 35 km di marcia: in gara Massimo Stano che prova a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, il bronzo europeo Matteo Giupponi, Andrea ...