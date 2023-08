Appena ilè decollato, si sono verificati i primi problemi. I due bambini erano visibilmente agitati e si rifiutavano di sedersi e allacciarsi le cinture di sicurezza. Un'hostess ha tentato di ...Sorda a ogni genere di richiamo, la sudamericana non ha minimamente ascoltato l'assistente di, che chiedeva soltanto di rispettare le regole. È quindi scoppiata, sotto gli occhi degli altri ...UnOlbia - Roma di Volotea, previsto per le 17 di lunedì 21 agosto, è partito con due ore di ritardo, provocando le rimostranze dei passeggeri. Ma, anche una volta saliti a bordo, ilha ...

Litiga in volo per i suoi bimbi, l’aereo torna a Olbia: «Passeggera indisciplinata» Corriere della Sera

Diverbio fra una hostess di Volotea e una mamma sudamericana di due bimbi irrequieti. Il comandante ha invertito la rotta e la compagnia l’ha inserita nella lista degli indesiderati. La donna rischia ...Due bambini scalmanati in aereo e la mamma che non fa nulla per calmarli. Anzi, la donna ha finito per litigare con una assistente di volo della compagnia… Leggi ...