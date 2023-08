L' ironia di Zelensky sulla morte di Prigozhin | ' Non intendevo questo con supporto aereo'

(Di giovedì 24 agosto 2023) su Tg. La7.it - Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che Kiev non può essere ritenuta responsabile per ladi Evgenij, il fondatore del gruppo ...

La7.it - Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che Kiev non può essere ritenuta responsabile per la morte di Evgenij Prigozhin , il fondatore del gruppo Wagner scomparso il 23 agosto ...... ma domani La vita, la quotidianità di guerra, la normalità sono una battaglia contro la paura e l'impotenza Sullo stesso argomento: L'di Victoria Amelina, uccisa dai missili russi...incassa e ringrazia avvertendo Mosca che questo 'è solo l'inizio'. Nelle parole del ... Il presidente ucraino usa poi l'per rispedire al mittente con forza qualsiasi proposta di cessione ...

Zelensky fa ironia sulla morte di Prigozhin e assicura: "Kiev non c'entra" - LaPresse LAPRESSE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non può essere ritenuta responsabile per la morte di Evgenij Prigozhin, il fondatore del gruppo Wagner scomparso il 23 agosto a seguito ...Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev non ha alcuna responsabilità nella morte di Evgenij Prigozhin. Il leader e fondatore del gruppo Wagner è deceduto il ...