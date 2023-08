L’intrevento choc della polizia francese sul treno Ventimiglia-Cuneo che passa dalla Francia per far scendere una famiglia ivoriana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sta facendo discutete l’intervento di alcuni gendarmi francesi a bordo di un(che attraversa un per un breve tratto la). Alla stazione di Breil chiedono a unaivoriania (mamma, papà e un bimbo piccolo) didalper via dei documenti che non sarebbero stati in regola. Le grida disperatedonna (incinta) e il pianto del bambino di un anno non hanno intenerito gli agenti che hanno portato a termine l’intervento. La scena è stata ripresa dagli altri passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.