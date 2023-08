L’inquietante scelta del 21enne Gabri Veiga | una carriera stellare buttata per i petroldollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Curriculum pieno, bacheca che trasborda di trofei e carta d’identità ancora in formato cartaceo: impossibile biasimare i calciatori con un simile pedigree che scelgono di andare in Arabia Saudita e mettere al sicuro altre tre o quattro generazioni in aggiunta alle tre o quattro già sistemate. Cosa si vuol dire a Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Kantè, Mahrez, Fabinho volati tra Ryhad e dintorni per rimpinguare con sonantiil già ricchissimo conto corrente? Loro hanno vinto tutto: in cinque mettono insieme 13 Champions, una trentina di campionati vinti e trofei nazionali e individuali da riempirci musei. E neppure si può dire granché a quelli come Koulibaly, che pur non avendo vinto granché hanno superato i trent’anni, o a quelli come Kessie, Saint Maxmin, Brozovic, Otavio o Fofana che pur avendo ancora qualche anno diad alto ...