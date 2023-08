L’India torna sulla Luna | a differenza della Russia

(Di giovedì 24 agosto 2023) È indiana la prima missione spaziale a raggiungere il Polo Sud, finora inesplorato e ritenuto ricco di ghiaccio. Si chiama «Chandrayaan-3», significa «veicolore» in hindi e sanscrito. Il numero tiene la contabilità delle missioni: quella precedente, Chandrayaan-2, si era schiantata nel luglio 2019. La prima risale invece al 2008, aveva trovato le prove dell’acqua congelata. (AP Photo/Mahesh Kumar A.)Per il gigante asiatico, il successo di ieri è una riscossa, celebrata per le strade con le bandiere e immagini del primo ministro etno-nazionalista Narendra Modi, tanto più a tre giorni dal fallimentosonda russa,-25, su cui tanto aveva investito la propaganda di Vladimir Putin. Per dire, la rampa di lancio al cosmodromo di Vosto?nyj era listata con la «V» e la «Z», simboli ...

