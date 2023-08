L’India sulla Luna? Ditelo a Greta | tutto merito dell’energia a carbone

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 agosto 2023) «!», titola l’Ansa. Già. Chissà come mai.è un Paese con una lunga storia di povertà. Quand’ero piccolo rammento che ci si addolorava per la “fame in India”. Le case delle campagne sono state sempre avvolte dall’oscurità dopo il tramonto e ampia parte della popolazione ha sofferto per mancanza d’istruzione e di assistenza sanitaria, e la qualità di vita è sempre stata al di sotto di ogni accettabile standard. Oggi,deve ancora fare molto prima di raggiungere i nostri standard, però può spendere un miliardo di dollari per mandare il proprio personale robottino. Come mai è potuta arrivare a tanto? La risposta è una sola: è da 30 anni cheha accelerato nell’uso dei combustibili fossili, in particolare ...