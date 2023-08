L’inchiesta sui presunti finanziamenti di Facebook per censurare parti del dibattito sul referendum in Australia

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Questo è quello che emerge da una lunghissima inchiesta di Sky Newsche accusadi far dirottare i propri fact checking – in teoria indipendenti – da attivisti.amo fornendo un po’ di contesto: insi deve tenere unper riconoscere i diritti degli aborigeni nella Costituzione. A volerlo è stato il primo ministro laburista Anthony Albanese in un tentativo ulteriore di riconoscere la storia precoloniale del Paese. Questo passo, se compiuto, permetterebbe il riconoscimenti dei diritti del 3% della popolazionena, 700 mila aborigeni, che spesso si trovano a vivere in condizioni di povertà e al centro di discriminazioni. Si tratterebbe, all’atto pratico, di inserire un organo di rappresentanza delle popolazioni aborigene (Voice) che vada a ...