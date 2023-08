L’immenso Frankie Dettori e il premio Cittá di Varese

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nell’ultimo anno di carriera Lanfrancocontinua a vincere corse di gruppo a ripetizione. Non ci sono più parole per descriverne il talento… trasforma in oro tutto quel che toccaSabato in Italia ci sarà il"Città di", e noi abbiamo telefonato a Dario Di Tocco per saperne di più, e non per puro caso!