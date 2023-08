L’iconicità di Claudia Schiffer è indiscutibile

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ha segnato gli Anni ’90 della moda, manon ha mai smesso di essere un punto di riferimento. Pur lontana ormai dalle passerelle, continua ad influenzare stili e tendenze, merito anche dei social e dei suoi più recenti red carpet.è sempre stata fonte di ispirazione. La top model ha segnato gli Anni ’90 con la sua presenza in passerella, accompagnando grandi maison. Ancora oggi il suo nome genera sorpresa e meraviglia. Amica stretta di Cindy Crawford, con la quale ha condiviso la gloria tempo addietro in qualità di supermodella,non potrebbe mai fare a meno della moda.. Crediti: Ansa – VelvetMagSofia Richie, ad esempio, si è ispirata proprio alla modella degli Anni ’90 per realizzare il ...