L’hush cut è il nuovo taglio capelli dell’autunno 2023 ispirato alla k-beauty

(Di giovedì 24 agosto 2023) Su TikTok si sta affermando sempre più una nuova tendenza per quanto riguarda i, che ha dato il nome a questocut. Si tratta di un’altra straordinaria moda della K-e riprende da dove si era interrotto lo shag in termini di strati modellati. Solo che questa volta sono molto meno harsh, con una gradazione più morbida e sottile rispetto ai tagli più corti e spezzati. Mafine… cos’è un hush cut? Che cos’è un hush cut? “cut ha origine in Corea ed è unleggero a bassa manutenzione”, spiega Neil Moodie, Ambasciatore Pureology UKI a Glamour UK. Fondamentalmente, “è morbido e stratificato con una frangia sottile e vaporosa o con strati più corti che incorniciano il viso”, aggiunge. Adam Reed, hairstylist professionista e ...