Leonardo DiCaprio paparazzato con Vittoria Ceretti | chi è la presunta nuova fiamma del premio Oscar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023)conquista un’altra giovane modella? Parrebbe di sì, dopo che è statoa Santa Barbara con la modella italiana. 48 anni lui, 25 lei, i due sono stati pizzicati mentre lei era intenta a combattere il caldo rinfrescandosi con un gelato. Maglietta corta nera, pantaloncini abbinati e scarpe da ginnastica per la modella, t-shirt bianca e pantaloncini marroni per lui. Non si sa a quando risale la conoscenza tra di loro, ma, come scrive anche il DailyMail, erano stati avvistati già a maggio in Francia mentre il film diKillers of the Flower Moon veniva presentato in anteprima al Festival di Cannes., scoperta all’età di 14 anni attraverso il concorso Elite Model Look, è reduce dalla separazione dal marito, il dj di ...