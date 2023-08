Leonardo DiCaprio | la nuova fidanzata è italiana e divorziata

(Di giovedì 24 agosto 2023) Novità nella vita privata di: a quanto pare il divo di Hollywood avrebbe un nuovo amore. Un nuovo amore tutto italiano: il Premio Oscar è stato pizzicato in dolce compagnia della modellaVittoria Ceretti. I due sono stati beccati dai paparazzi mentre uscivano da una gelateria a Santa Barbara.: laè Vittoria Ceretti? Un’uscita casual quella die Vittoria Ceretti, che si sono mostrati complici e affiatati mentre gustavano un gelato. Entrambi in tenuta sportiva: lui con t-shirt bianca, pantaloni corti con coulisse e cappellino e mascherina per proteggersi dai fotografi; lei con maglietta e shorts total black. Dopo una breve passeggiata la coppia è salita a ...

Lui è Lonardo, lei la super topmodel italiana Vittoria Ceretti. I due sono stati "pizzicati" in California, dove l'attore è appena rientrato dopo un'estate in barca tra Ibiza e l'Italia, ...PROVA A PRENDERMI Steven Spielberg dirigee Tom Hanks nella commedia Prova a prendermi , in onda su Twentyseven alle 21.10. Un agente dell'FBI è sulle tracce di un giovane genio del ...In una scena memorabile, Jack Nicholson terrorizzò davverosul set: il risultato è entrato nella storia del ...

Quando Jack Nicholson terrorizzò Leonardo DiCaprio sul set di The Departed Everyeye Cinema

Per Leonardo DiCaprio fidanzata italiana L'attore fotografato con la modella italiana Vittoria Ceretti: tutti gli indizi per cui potrebbero stare insieme.A Santa Barbara Leonardo DiCaprio è stato avvistato in compagnia della top model bresciana, Vittoria Ceretti. Il gossip scalpita!