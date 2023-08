Leni Klum insieme al fratello Nathan Falco | la reazione di Elisabetta Gregoraci FOTO

Leggi su donnapop

(Di giovedì 24 agosto 2023)si sta godendo una breve pausa estiva in Italia, trascorrendo del tempo con suo padre, Flavio Briatore, e suo. In unapubblicata sul suo account Instagram, in cui appareal figlio di, la modella ha sottolineato la loro somiglianza e ha ricevuto un’ondata di like e commenti, compresi...