Leclerc | una Ferrari costante può diventare la seconda forza

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dieci gare al termine del mondiale e 56 punti da recuperare a Mercedes, in quello che è diventato l' obiettivo di ripiego per la: assicurarsi il secondo posto nel mondiale Costruttori. Dal GP ...

...relativamente basse anche se in un Gran Premio bastaforatura per cambiare la gara di... POLE GP OLANDA:CONTRO VERSTAPPEN In attesa di vedere se gli aggiornamenti effettuati sulla ...Non èdichiarazione di resa, ma fotografia direaltà a medio termine. Per Charlessarà difficile, per non dire impossibile, raggiungere le prestazioni della Red Bull prima del prossimo cambio regolamentare sulle power unit che avverrà ...... commentada Zandvoort. Peccato che gli acuti siano stati intervalli tra molte parentesi di difficoltà, alle prese conmacchina difficile e imprevedibile per i piloti nelle reazioni. " ...

F1 | Leclerc: "Nessuna discussione sul rinnovo, non è una priorità" Motorsport.com - IT

I motori si riaccendono con il GP d'Olanda, e i piloti di Formula 1 tornano "in ufficio". Ecco dove Leclerc, Verstappen e gli altri hanno passato le vacanze appena concluse ...