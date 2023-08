Leclerc | Red Bull? Difficile riprenderla prima del 2026'

...siamo molto più vicini rispetto a quanto visto in precedenza - ha proseguito- . Di solito, quando si vede un team dominare, lo fa in qualifica e in gara, ma ora per qualche motivo la...La Ferrari può superare laBull Non ora. E nemmeno nel prossimo futuro. Per Charles, la rossa può puntare al sorpasso nel Mondiale di Formula 1 solo nel 2026. "Stiamo cercando di lavorare duramente per ricucire il ...... una caccia che però, secondo Charles, non si concretizzerà prima del 2026. "Stiamo lavorando per ridurre il distacco con laBull, ma hanno un ampio margine e sarà difficile raggiungerli ...

Leclerc: "La Red Bull Difficile che qualcuno la prenda prima del 2026" La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - 'Stiamo lavorando sul raggiungere la Red Bull ma sicuramente hanno un grande margine. Sarà molto, molto difficile andarli ...'Dobbiamo continuare il lavoro iniziato in Belgio a livello di prestazioni'.ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - 'Durante queste vacanze ho trascorso ...