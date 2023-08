Lecco | poker di acquisti | Novakovich colpo in attacco

L'Aston Villa di Zaniolo, reduce dalrifilato all'Everton nella seconda giornata di Premier, ... 05:06 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB Pro Vercelli (Ita) -(Ita) 17:00 Pergolettese (Ita) - Crema (......hanno sognato fino alla fine la promozione partendo dai playoff e persi per opera del. Torna ... Proprio le giapponesi che hanno calato unmantendendo un esiguo possesso palla pari al 23% ...(più sì), Reggina (più no), Brescia (più sì) o Perugia (più no): l'evidenza dei fatti porta ... Le due squadre che andranno a rendere definitivo l'elenco dei club usciranno da questo. ...

Serie B, Calcio Lecco: poker d'acquisti completato. I blucelesti ufficializzano l'arrivo di un esterno dalla Reggiana Tuttocampo

In un sol colpo, il Lecco ha ufficializzato l'arrivo di quattro giocatori. Innanzitutto Andrija Novakovich, attaccante statunitense di 193 cm con doppia cittadinanza (ovvero quella di origine dei ...Il consueto punto del Corriere dello Sport sul mercato della B. Bari attivissimo sul mercato: doppio colpo possibile, Fabio Maistro (25) per Menez, Massimo.