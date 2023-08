Le teorie e la spiegazione sugli alberi “risparmiati” dagli incendi a Maui

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023) Glirecentemente verificatisi alle Hawaii, i più letali nella storia dell’arcipelago, continuano a generare disinformazione. Un caso in particolare, che sta alimentando ledel complotto di un evento intenzionale, vede degli. Ma non si tratta di stregoneria: questa apparente anomalia può in realtà avere spiegazioni razionali, che poggiano su basi scientifiche. Per chi ha fretta Moltihanno preso fuoco, come il secolare grande albero di Banyan a Lahaina. La differenza tra le case e glidipende dal contenuto di umidità, il tempo di residenza del fuoco (ovvero quanto tempo una particella di combustibile trascorre in una fiamma) e la composizione ...