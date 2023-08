Le star mostrano i polsi ingioiellati | che lusso tra oro e diamanti!

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Estate è sinonimo di… pelle scoperta. Il caldo obbliga a mostrare il corpo e le vip, che amano da sempre farsi guardare, come al solito esagerano. In bikini, nei minidress o in canottiera, le famose sanno come non passare inosservate. I fisici esplosivi catturano senza dubbio gli sguardi ma anche i preziosissimi bracciali che lesfoggiano aisono ammalianti: ecco i loro gioielli preferiti. In Love con Cartier Belen RodriguezPassano gli anni ma il bracciale preferito dalledi casa nostra è sempre il Love di Cartier. Nato a New York nel 1969, è un ovale perfetto, composto da due parti rigide da mettere e togliere con un apposito cacciavite. Per aprirlo e chiuderlo è necessario l’aiuto di un’altra persona: un vero gesto d’amore condiviso. La versione classica in oro giallo (8.100 euro) la fa da protagonista al braccio ...