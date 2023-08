Le sette anime della destra e il crescente fascioleghismo vannaccista

(Di giovedì 24 agosto 2023) E così nell’infinita canicola dell’estate ha preso corpo un’altra(la settima, come vedremo), con questoimpersonato da un generale di cinquantacinque anni già comandante“Folgore” che si chiama Roberto Vannacci, mai sentito nominare fino a due settimane fa, che sta seminando un certo scompiglio nel centro. Sta emergendo attorno le elucubrazione di costui un impasto nero-verde, peraltro non nuovo, giacché il generale piace ai più “neri” di Fratelli d’Italia e piace a Matteo Salvini che, si dice, sarebbe pronto a candidarlo alle Europee (facciamoci sempre riconoscere) se nel frattempo avrà lasciato l’Esercito o ne sarà stato scaricato. Può darsi che alla fine il generale risulterà l’ennesima macchietta italiana – che peccato per l’immagine delle nostre Forze Armate – più come un ...

... ha ricevuto a sua volta un adattamento manga composto davolumi, e ha spianato la strada alla pubblicazione del primo gioco pubblicato al di fuori del Giappone: il picchiaduro2.5D ......spensierata - a soli pochi passi di distanza dalle mura che serrano in una atroce agonia tre... Sì, Dante mio, essi potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno daanni: ma essi ...... come uno spirito demoniaco, si aggira per le strade possedendo lemisericordiose, o un Max ... Poi, resta il fatto che una ragazza che esca conpersone più o meno a lei note e accetti di ...

Rosario Dawson è nata per essere Ahsoka Tano ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il cantautore romano si racconta: dal debutto a Sanremo nel 1982 con la spiazzante "Sette fili di canapa" che per via del testo divenne un caso, così come la sua "Nina" rimane un modello romantico ...Ti annoi e non sai cosa fare Ecco per te i migliori anime da (ri)guardare in queste giornate afose. Cowboy Bebop e molti altri.