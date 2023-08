(Di giovedì 24 agosto 2023) Lerealtà. Total-white, con tomaia in mesh tecnico, ma soprattutto con lo "Sheath" e l'autografo del campione riportati sull'intersuola, per ribadire che sì, con queste sneakers la collaborazione tra il brand sportivo eè ufficialmente ripartita. La scarpa - insieme con la sua data di uscita, prevista proprio per il giorno delDay 2023, il 24 di agosto - era stata annunciata due settimane fa con una presentazione a sorpresa sui social dello Swoosh.Basketball avevano postato su Instagram un teaser per la nuova sneaker, svelando poi la bianchissima silhouette sull'app ...

ha annunciato la presentazione di una nuova sneaker della collezione di. Il rilancio della collezioneBryant è annunciato per il 24 agosto. Non una data a caso, è ilDay 2023, il ...... di cui 35 dagli inglesi e appena 4 non legate al contratto, ma con l'accordo conin vista che ...Barcellona e unico della classifica a giocare in Giappone (25 milioni di entrate dal Vissel, ...ha annunciato la presentazione di una nuova sneaker della collezione di. Il rilancio della collezioneBryant è annunciato per il 24 agosto. Non una data a caso, è ilDay 2023, il ...

Le Nike Kobe 8 Protro Halo sono qui, ecco l'omaggio a Kobe Bryant che puoi portare orgogliosamente ai piedi GQ Italia

The latest release from Nike, the Kobe 8 Protro ‘Halo,’ is now available for purchase on Nike.com and SNKRS, while supplies last. This particular colorway features a triple-white design, serving as a ...In honor of Kobe Bryant's 45th birthday, Vanessa Bryant posted throwback photos and, partnering with Nike, released the Kobe 8 Protro Halo shoe.