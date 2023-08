Le news condivise su X non avranno più un testo | solo l’immagine quindi vi conviene sceglierla bene

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 agosto 2023) C’è stato un tempo, su internet in generale e sui social network in particolare, in cui scrivere un titolo discorsivo, non secco, un po’ raccontato è stata la chiave del successo di diversi siti di informazione. Anche in Italia. Del resto, Giornalettismo – negli scorsi anni – è stato testimone attivo di questa tendenza. Nel corso del tempo, si è sicuramente un po’ attenuata, ma comunque rendeva riconoscibili i prodotti editoriali. Adesso, invece, questa riconoscibilità – già messa in discussione da diverse scelte che sono state fatte dalle piattaforme social network – rischia di essere definitivamente eliminata dall’ultima mossa di Elon Musk: la scomparsa del titolo su Twitter/X e la sua sostituzione con la sola immagine resa cliccabile da un link che collegherà il social network al sito di riferimento della notizia. Secondo Elon Musk, si tratta di una questione estetica. Proviamo a ...