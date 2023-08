Le musiche di Francesco Cerasi per ‘La Bella Estate’ | «A cantare son le immagini»

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 agosto 2023) Arriva nelle sale il 24 agosto il nuovo film di Laura Luchetti LaEstate e, contemporaneamente, esce in digitale la colonna sonora originale della pellicola firmata daed edita da Edizioni Curci. Una sfida non semplice proprio per le molteplici sfaccettature del lungometraggio, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese. La colonna sonora – registrata dal compositore insieme all’Orchestra di Roma – è ispirata alla tradizione musicale tardo romantica proprio per rimandare all’estetica dell’epoca. Per comporla,è partito dal brano Laestate, non sincronizzato nel film: il primo scritto per il progetto. «Quando si fa un tema, se piace al regista, si cerca di portarlo nel film. – ci dice subito– In ...