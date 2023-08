Le lettere censurate all’ex manicomio “rivivono” allo Sponz

Leggi su anteprima24

E' cominciato il quarto giorno delloFest sul palcoscenico di Calitri. Questa mattina è stato inaugurato il Padiglione Irpinia curato da Mariangela Capossela, sorella del direttore artistico Vinicio Caposella, in cui si sviluppa il tema del Fest per quanto riguarda la sfera della mente. Un luogo mentale più che fisico, così chiamato in omaggiopsichiatra campano Sergio Piro che introdusse nello spazio ospedaliero un luogo di socializzazione e ricreazione, sarà abitato da incontri e azioni interattive sulla psichiatria e la cura in senso ampio. Un invito a confrontarsi con le dicotomie del sano e dell'insane, del normale e dell'anormale e a misurare le derive degli isolamenti coatti, dettati dalle forme di organizzazione sociale che ci scegliamo, per ripensare la salute mentale guidati da un paradigma in ...