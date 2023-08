Le condoglianze di Putin per Prigozhin | Uomo di talento ma ha commesso errori

Oggi, senza mostrare in realtà particolare cordoglio, esprime le sue- estese a tutte le persone coinvolte nel disastro - e promette un'inchiesta completa su quello che definisce '...Porgo le mieai familiari delle vittime. Erano combattenti della Wagner che hanno dato un contributo significativo in Ucraina". Lo afferma il presidente russo, Vladimir, nel suo ...... quando gliel'ho chiesto in questi ultimi mesi', ha aggiunto. Ha descritto Prigozhin come 'un ... Il presidente ha poi espresso le suealle famiglie delle vittime dell'incidente aereo ...

Prigozhin, "probabile bomba sul jet". Le condoglianze di Putin: "Uomo dal destino difficile" - Lavrov a Guterres: pronti a rientrare in accordo sul grano - Lavrov a Guterres: pronti a rientrare in accordo sul grano RaiNews

Evgenij Prigozhin era “un uomo d’affari talentuoso che ha commesso gravi errori nella sua vita”, un uomo che “conoscevo ...(Adnkronos) – “Conoscevo Prigozhin da moltissimo tempo. Era un uomo di talento che ha commesso gravi errori”. Il presidente russo Vladimir Putin parla per la prima volta della morte di Evgheny Prigozh ...