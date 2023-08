Lazio | ecco Kamada | ‘Non sono Milinkovic | non pensavo di stare così tanto senza squadra” | Serie A

(Di giovedì 24 agosto 2023) 2023-08-24 17:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Nel centro tecnico dellaquesto pomeriggio hanno parlato in conferenza stampa tre dei nuovi acquisti del mercato estivo biancoceleste:, Isaksen e Castellanos. SIRENE DAL NORD – Il direttore sportivo dellaAngelo Fabiani ha presentatoil centrocampista giapponese, arrivato a parametro 0 dall’Eintracht Francoforte per raccogliere l’eredità di-Savic: “ci ha fatto un po’ tribolare sul mercato. Aveva tante sirene da club importanti, anche in Italia. Dal nord in particolare… Al pari degli altri però ha voluto fortemente venire a Roma e alla, per questo lo ringrazio”.Queste le parole di Daichi ...

...Dall'estate 2023 Prelevato dai rossoneri in questa sessione di mercato a parametro zero dalla,...chi sono tutti gli argentini nella storia del Milan ROBERTO AYALA Dal 1998 al 2000 Attualmente ...Al pari degli altri però ha voluto fortemente venire a Roma e alla, per questo lo ringrazio'. Queste le parole di Daichi Kamada : 'Sono davvero contento di essere qui e ringrazio tutti quelli ...FORMELLO - Tempo di altre presentazioni in casatre dei nuovi acquisti che parlano per la prima volta, e in maniera ufficiale, in conferenza stampa. Kamada, Isaksen e Castellanos raccontano le loro sensazioni dopo il primo periodo in ...

LAZIO, ECCO KAMADA: "NON SONO SAVIC, PORTERÒ QUALCOSA DI DIVERSO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Nel centro tecnico della Lazio questo pomeriggio hanno parlato in conferenza stampa tre dei nuovi acquisti del mercato estivo biancoceleste: Kamada, Isa ...Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, si è presentato così al suo nuovo pubblico: "Sono veramente felice di essere qui e ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. La Lazio ha una storia ...