(Di giovedì 24 agosto 2023) ROMA - Laha scelto Matteoultimo rinforzo per il. Servono muscoli, ma pure qualità. Il francese in uscita dal Marsiglia è il classico giocatore moderno. Ed è pronto a ...

Valentin Castellanos, nuovo giocatore della, ha parlato nella conferenza stampa di presentazionei biancocelesti Valentin Castellanos, nuovo giocatore della, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE - "Penso di poter imparare ...Negozi e botteghe devono fare i conti ancheun serio problema di sicurezza: nel 2021 si sono ... Maglia nera per il, dove succede nell' 81,3% dei casi. Seguono Campania (79,8%), Umbria e ...Oggi sono molto contento di aver detto sì allaquesti compagni e mister Sarri posso crescere. Penso di aver preso la decisione giusta, volevo una squadra che lottasse per la Champions. "Ho ...

Lazio con Guendouzi: come cambia il centrocampo di Sarri Corriere dello Sport

GENOVA - Mentre sul mercato il nome nuovo è quello dell’esterno destro dell’Atalanta Hateboer reduce da un infortunio, ma ormai alle spalle, il Genoa mette nel mirino la trasferta di Roma con la Lazio ...Lo ha detto Daichi Kamada, rinforzo estivo per il centrocampo della Lazio, nel corso della sua conferenza di presentazione, avvenuta dopo quelle di Castellanos e Isaksen. Kamada è rimasto diversi ...