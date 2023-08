Lavoro dignitoso | dall’ONU uno strumento per valutare i salari

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'UN Global Compact dell'ONU presenta un tool che permette alle aziende di verificare gli stipendi in modo che siano realmente in grado di soddisfare i bisogni primari dei lavoratori Il tema dele deiminimi sono centrali nell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. D’altronde, sembra piuttosto evidente che la questione sia centrale nello sviluppo di un’economia mondiale sempre più inclusiva. Questo perché ilse da un lato crea vantaggi per i lavoratori, riducendo le disuguaglianze e accrescendo il loro potere d’acquisto, dall’altro stimola l’economia, la crescita e la nascita di nuove imprese sostenibili che a loro volta saranno in grado di creare nuovi posti dia condizioni migliori. A conti fatti, però, la questione è stata ...

22/08/2023 - 20:16 "Dobbiamo andare avanti e insistere. Con la svolta di questi primi mesi mettiamo al centro ile di qualità". Così Elly Schlein ha salutato il traguardo delle 300mila firme per la petizione lanciata a supporto del ddl per il salario minimo dalle opposizioni in Parlamento

