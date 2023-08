Lavori all’Arco di Traiano | integrazione dell’ordinanza | ecco le novità per i residenti

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoImportantein merito aidi via Manciotti, interessata da una ordinanza sindacale di chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta per consentire il completamento deidi rifacimento della pavimentazione e le altre opere connesse alla valorizzazione del vicino Arco di. È arrivata l‘emanata il giorno 8 agosto che consente aidi poter accedere alle proprie abitazioni anche per il Corso Garibaldi. Di seguito l’ordinanza: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... alla ripresa deiparlamentari, e soprattutto in vista ... per quel che riguarda l'ala destra dell'parlamentare, o da Elly ... È il minimo sindacale: servono quattro miliardi'anno per ...Nell'di soli tre mesi l 'Ascoli ha rinnovato completamente l'...infrastrutturali e sportivi - organizzativi l'autorizzazione'... normalmente per svolgeredi questo tipo si impiegano anni, ...Vanta piccole chicche'interno, dalle volte del 1300 agli ... poi, grazie ai volontari dell'Associazione, la salita al ... recentemente aperto alle visite dopodi restauro. Il campanile ...